Bursaspor Gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Bursaspor Gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktı

17.04.2022 11:12
Bursaspor Gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor'un Salı günü konuk edeceği Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı.

Bursaspor'un Salı günü konuk edeceği Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı. 5 TL'den başlayan kale arkası biletler yine kadın ve 18 yaş altı taraftara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "19 Nisan Salı günü Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan Gençlerbirliği maçı biletleri bugün 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Passolig sahibi kadın ve 18 yaş altı çocuklarımıza Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribünlerimiz ücretsizdir. Passolig sahibi kadın ve 18 yaş altı çocuklarımıza bilet yüklemesi, stadyum önündeki bilet gişesinden Passolig ve kimlik göstermek suretiyle 18 Nisan Pazartesi gününe kadar yapılacaktır. Maç günü hiçbir şekilde bilet yüklemesi yapılmayacaktır" denildi.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Güney Kale Arkası Tribünü: 5 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5 TL, Doğu Üst Tribünü: 10 TL, Doğu Alt Tribünü: 15 TL, Batı Alt Tribünü: 50 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 100 TL, 1963 Tribünü: 150 TL. - BURSA

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Gençlerbirliği, Türk Lirası, Bursaspor, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika


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