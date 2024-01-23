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Bursaspor, Teknik Direktör Murat Sözkesen ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bursaspor, Teknik Direktör Murat Sözkesen ile yollarını ayırdı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Murat Sözkesen ile yollarını resmi olarak ayırdıklarını duyurdu. Kulüp, Sözkesen'e ve ekibine teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Bursaspor, bundan sonra Teknik Direktör Ümit Şengül yönetiminde olacak.

Bursaspor, Teknik Direktör Murat Sözkesen ile yollarını ayırdı
23.01.2024 - 17:34,
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Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Murat Sözkesen ile yolları ayırdıklarını resmen açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzde Teknik Sorumlu olarak görev yapan Murat Sözkesen ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."

Bursaspor'u bundan sonraki süreçte Teknik Direktör Ümit Şengül çalıştıracak. - BURSA

Kaynak: İHA
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