MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalan ve küme düşen takımlar netlik kazandı.
Kocaelispor'u yenen Eyüpspor, en yakın rakibi Tuzlaspor'un puan kaybetmesinin ardından sezonu 6. sırada bitirmeyi garantileyerek Bandırmaspor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor'dan sonra play-off biletini alan son takım oldu.
Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan Altınordu ise Boluspor'u yendi ve küme düşmekten kurtuldu. Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor ise kritik hafta mağlubiyet yaşayarak Balıkesirspor'un ardından küme düşen son takımlar oldu.
Son Dakika › Spor › Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar - Son Dakika