SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
BURSASPOR YÖRSAN: David Mutaf 14, David Michineau 13, Jaylon Brown 11, Josh Sharma 10, Donthe Grantham 9, P. Jones 6, Berkay Candan 3, Alex Gavrilovic 2, Ömer Utku Al 2
KARŞIYAKA: Damien Jefferson 17, James Webb 13, Errick McCollum 13, Muhsin Yaşar 11, Fatts Russell 8, Jerry Boutsiele 8, Kenan Sipahi 6
1'İNCİ PERİYOT: 24-17
DEVRE: 39-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-53
Basketbol Süper Ligi'nin 8'nci haftasında Bursaspor Yörsan, sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 76-70 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Bursaspor Yörsan, Karşıyaka'ya Mağlup Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?