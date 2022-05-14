Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi - Son Dakika
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Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi

14.05.2022 23:32

Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi Tesislerde büyük güvenlik önlemleri alındı Bursaspor'un küme düşmesinin ardından Bursasporlu taraftarlar İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek sloganlar atarak tepki gösterdi.

Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi

Tesislerde büyük güvenlik önlemleri alındı

BURSA - Bursaspor'un küme düşmesinin ardından Bursasporlu taraftarlar İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek sloganlar atarak tepki gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, yeşil-beyazlı takımı 4-2 mağlup etti. Bursaspor bu sonuçla birlikte küme düştü. Bursasporlu taraftarlar ise İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplandı. Tesislerde 500 polis ekibi güvenlik önlemi alırken, taraftarlar tesise yaklaştırılmadı. Bursasporlu taraftarlar ise slogan atarak takımının küme düşmesine tepki gösterdi.

Öte yandan Bandırma'dan dönen bir Bursasporlu taraftar, "benim annem öldü, ben bu kadar ağlamadım" diyerek tepki gösterdi.

Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi
Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi
Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi
Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi
Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi - Son Dakika


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