Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için güreşecek - Son Dakika
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Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için güreşecek

2023 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Polonyalı Viktorya Choluj ile repesaj maçında karşılaşacak. Kazanması durumunda bronz madalya elde edecek.

06.08.2024 14:49
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Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için güreşecek

İSTANBUL, - 2023 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Polonyalı Viktorya Choluj ile repesaj maçında karşılaştı.

Çavuşoğlu, Amerikalı Amit Elor karşısında 8-2'lik skorla maçı kaybetmişti. Elor finale çıkınca repesajda Viktorya Choluj ile mücadele etti. İlk devreyi 1-0 önde kapatan Milli mayo ikinci yarıda ilk puanı verse de son iki dakikaya 4-1 önde girdi. Son dünya şampiyonu Mill sporcumuz Çavuşoğlu, son iki dakikada 2 puan kaybetse de maçı 4-3 kazanarak madalya şansını devam ettirdi. Buse Tosun Çavuşoğlu, akşam seansında Kuzey Koreli Sol Gum Park ile bronz madalya için karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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