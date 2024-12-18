Buse Tosun Çavuşoğlu'na büyük onur - Son Dakika
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Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu'na büyük onur

Buse Tosun Çavuşoğlu\'na büyük onur

Buse Tosun Çavuşoğlu, UWW tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

18.12.2024 10:39
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Bayburt Üniversitesi öğrencisi milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanan ve dünya şampiyonluğunu elde eden Bayburt Üniversitesi öğrencisi Buse Tosun Çavuşoğlu, elde ettiği yeni başarıyla Türkiye'yi gururlandırdı. Bayburt'ta Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimine devam eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi olarak belirlendi. 2024 yılı içerisinde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken milli sporcu, bu yıl kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu da kazanarak güreşte zirveye adını yazdırdı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Buse Tosun Çavuşoğlu'na büyük onur - Son Dakika

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