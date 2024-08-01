Spor

Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

İSTANBUL, - Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkabilmek için 3 Ağustos Cumartesi günü mücadele edecek. Milli sporcuyu ilk tebrik edenler arasında müsabakaları yakından izleyen ve tüm sporculara destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak yer aldı.