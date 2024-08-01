Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Yarı finale çıkabilmek için 3 Ağustos Cumartesi günü mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu tebrik etti.

01.08.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

İSTANBUL, - Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkabilmek için 3 Ağustos Cumartesi günü mücadele edecek. Milli sporcuyu ilk tebrik edenler arasında müsabakaları yakından izleyen ve tüm sporculara destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak yer aldı.

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Busenaz Sürmeneli, Osman Aşkın Bak, Polonya, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 16:00:24. #1.12#
SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement