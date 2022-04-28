Büyük Britanyalı boksör Fury, emekli olmakta kararlı - Son Dakika
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Büyük Britanyalı boksör Fury, emekli olmakta kararlı

28.04.2022 12:23
Büyük Britanyalı boksör Fury, emekli olmakta kararlı

Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury, emeklilik kararından dönmeyeceğini söyledi.

Büyük Britanyalı boksör Tyson Fury, emeklilik kararından dönmeyeceğini söyledi.

Ülkesinde katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki ağır sıklet boks şampiyonu, "Bitirdim. Romalı liderin dediği gibi 'her zaman savaşacak biri olacaktır'. Son 10 yıldır boks için dünyanın dört bir yanındayım. Ne zaman baba, eş, kardeş ya da oğul olacağım." diye konuştu.

Kişisel zamana ihtiyacı olduğunu belirten Fury, "Mutluyum, sağlıklıyım. Hala beynim var, konuşabiliyorum. Güzel bir eşim, altı çocuğum ve sayısız kemerim var. Çok param, başarım, şöhretim var. Daha ne için yapıyorum?" ifadelerini kullandı.

"Çingene Kralı" lakaplı boksör, pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavt etmiş ve Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korumuştu.

Kariyerinde yenilgisi bulunmayan Fury, bugüne kadar çıktığı müsabakalardan 32 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

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Tyson Fury, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyük Britanyalı boksör Fury, emekli olmakta kararlı - Son Dakika


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