Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

01.03.2022 15:31
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet idmanı yapan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirdi.

Mavi-beyazlı ekip, ligin 28. haftasında deplasmanda İzmir ekibi Altınordu'ya konuk olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Altınordu, nefes aldı Altınordu, nefes aldı Altınordu, 7 maç sonra kazandı Altınordu, 7 maç sonra kazandı

Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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