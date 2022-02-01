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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı

01.02.2022 13:55
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör görevine Yücel İldiz getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör görevine Yücel İldiz getirildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz ile resmi sözleşme imzaladık camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6 Şubat Pazar günü konuk edeceği Manisa FK maçı hazırlıklarına, bugün yeni teknik direktör İldiz yönetiminde devam etmesi bekleniyor.

Erzurum temsilcisinde, ligin 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı

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Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İldiz'le sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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