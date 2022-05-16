Konya Büyükşehir Belediyespor sporcuları Kahramanmaraş'tan 8 madalyayla döndü - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyespor sporcuları Kahramanmaraş'tan 8 madalyayla döndü

16.05.2022 15:13
Konya Büyükşehir Belediyespor sporcuları Kahramanmaraş'tan 8 madalyayla döndü

Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımı, Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalya aldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımı, Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalya aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 63 şehirden 935 sporcunun mücadele ettiği Yıldızlar Judo Şampiyonası'na, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 14 sporcu ile katıldığı belirtildi.

Turnuva sonunda Büyükşehir Belediyesporlu judocuların, 2 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda 8 madalya alan ve performansıyla göz dolduran Büyükşehir Belediyesporlu yıldız judocular, altı sıklette final müsabakasına katılma başarısı elde ederken Konya il sıralamasında ise turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Turnuvada, 34 kiloda Muhammed Enes Özdemir, 36 kiloda Fatma Zehra Meki altın madalya, 32 kiloda Vuslat Başak, 38 kiloda Mehmet Ali Uçar, 42 kiloda Süleyman Tekin, 48 kiloda Döndü Nida Demir gümüş madalya, 32 kiloda Havva Sena Tokmak ile 44 kiloda Aleyna Sena Koyak ise bronz madalyaların sahibi oldu."

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konya Büyükşehir Belediyespor sporcuları Kahramanmaraş'tan 8 madalyayla döndü - Son Dakika


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