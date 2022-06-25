Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
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Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek

25.06.2022 10:03
Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek

Milli Takım bünyesinde 19. Akdeniz Oyunları'na katılan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Faik Dursun Öztürk, Bocce'de şampiyonluk için mücadele verecek.

Milli Takım bünyesinde 19. Akdeniz Oyunları'na katılan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Faik Dursun Öztürk, Bocce'de şampiyonluk için mücadele verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Faik Dursun Öztürk, 25 Haziran'da başlayacak 19. Akdeniz Oyunları'nda Milli formayla madalya için mücadele verecek. Milli sporcu Öztürk, Bocce branşının Volo disiplininde altın nokta oyununda ülkemizi temsil edecek. Bocce müsabakalarında 15 ülkenin katılım sağlayacağı oyunlara Milli Takım, 4 antrenör ve 12 sporcu ile katılacak. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenecek olan şampiyona 6 Temmuz'da sona erecek. 26 ülkeden toplam 4 bin 500 sporcunun mücadele vereceği oyunlarda Milli Takım 24 branşta 321 sporcu ile geniş bir katılım sağlıyor. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika

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