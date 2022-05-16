Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti - Son Dakika
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Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti

16.05.2022 15:55

La Liga'da Real Madrid'in 37. haftada evinde konuk ettiği maçta Cadiz'in 29 yaşındaki defans oyuncusu Carlos Akapo'nun ayağına aldığı darbeler gündem oldu. Maçtan sonra son durumunu paylaşan Akapo'nun ayağına aldığı darbeler sonucu oluşan ezikler ve kan izleri dikkat çekti.

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid'i evinde konuk eden Cadiz, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Önümüzdeki hafta ligde düşmesi kesinleşen Alaves ile deplasmanda karşılaşacak olan Cadiz'de hedef ligde kalmak.

AYAĞI HARAP OLMUŞ

37. haftada oynanan Real Madrid mücadelesinin oldukça çetin geçtiği, adeta kıran kırana bir karşılaşma olduğu gözlendi. Cadiz'li 29 yaşındaki defans oyuncusu Carlos Akapo, sosyal medyadan maç sonu ayağının resmini paylaştı. 27 karşılaşmada forma giyen tecrübeli sağ bek için sosyal medyada ayağı harap olmuş gibi yorumlar geldi.

Akapo Real Madrid maçından sonra ayağının son halini paylaştı! Futbolseverler gözlerine inanamadı
Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
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Real Madrid, İspanya, La Liga, Cadiz, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti - Son Dakika
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