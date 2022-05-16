İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid'i evinde konuk eden Cadiz, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Önümüzdeki hafta ligde düşmesi kesinleşen Alaves ile deplasmanda karşılaşacak olan Cadiz'de hedef ligde kalmak.
37. haftada oynanan Real Madrid mücadelesinin oldukça çetin geçtiği, adeta kıran kırana bir karşılaşma olduğu gözlendi. Cadiz'li 29 yaşındaki defans oyuncusu Carlos Akapo, sosyal medyadan maç sonu ayağının resmini paylaştı. 27 karşılaşmada forma giyen tecrübeli sağ bek için sosyal medyada ayağı harap olmuş gibi yorumlar geldi.
Son Dakika › Spor › Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti - Son Dakika