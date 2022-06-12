LÜKSEMBURG - Lüksemburg-Türkiye maçının ardından - Son Dakika
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LÜKSEMBURG - Lüksemburg-Türkiye maçının ardından

12.06.2022 00:16

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, yine gol yemeden kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, yine gol yemeden kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Lüksemburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Bu akşam maç çok zordu. Böyle olacağını bekliyorduk, Lüksemburg grubumuzdaki en güçlü takım demiştik. Futbolda 4-5 maçlık seriler olduğunda bir iki maçı kolay geçtiğiniz gibi daha sonraki maçları kolay geçemezsiniz. Oyuncularım bu gerçeğe karşı iyi dayandılar, gururluyum. Yine gol yemedik ve maçı kazandık. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, maça forvette başlayan Halil'in performansı hakkında ise "Halil'in performansına gelirsek, Enes'in ağrıları vardı, bu anlamda hücumda çok fazla alternatifimiz yoktu. Salı günü oynayacağımız maçı da düşündük. Serdar ve Halil'in ikisini birden sahaya sürmek istemedim. Yorgunluk dengeleme hususunu dikkat aldık ve bu şekilde devam ettik. İlk 30 dakikadan sonra Orkun'u Halil'in eski pozisyonuna doğru çektik, o noktada biraz daha iyileşme oldu. Bundan sonraki maçlarda da yine buna benzer denemeler yapabiliriz. Bu tür maçlar aynı zamanda denemeler yapabileceğiniz maçlardır, biz de bunu yaptık. Belli konularda yeni şeyler öğrendik, ben de öğrendim." değerlendirmesinde bulundu.

Stefan Kuntz, "Grupta lideriz, Litvanya ve Lüksemburg'u sahamızda konuk edeceğiz. Artık play-off'ları düşünmeye başlayabilir miyiz?" sorusuna, "Hayır. Kesinlikli öyle play-off düşünme gibi bir durumumuz olmamalı. Şu anda yalnızca salı günü oynayacağımız maçı düşünmeliyiz. Daha sonra farklı konularda düşünme durumunda olabiliriz." yanıtını verdi.

"Üç maçta 12 gol attık"

Kuntz, "Form grafiğine göre bundan sonra birinci santrforumuz Serdar Dursun olabilir mi?" sorusunu ise "Eğer tek bir oyuncuya tüm düşüncenizi bağlarsanız, kendinizi zayıflatmış olursunuz. Üç maçta 12 gol attık, daha ne istiyoruz? Hücum oyuncularımın performansından gayet memnunum. Gayet iyi durumdayız. Bir teknik direktör olarak gol atabilme becerisine sahip oyuncularım ne kadar fazla olursa benim için o kadar iyi olur." şeklinde yanıtladı.

Alman teknik adam, Lüksemburglu bir gazetecinin penaltı pozisyonuyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine, "Bizler tabii eski futbolcularız, topa elle temas konusundaki kurallar bazen acımasız olabiliyor. Bugünkü hareket kurallar içerisinde yüzde yüz penaltıydı ama Lüksemburg için şanssız bir andı. Oyuncumuzun kendi kalesine attığı faul nedeniyle sayılmayan pozisyonda, Ferdi'ye bir faul yapıldı, top filelere gitmeden hakem düdüğü çalmıştı." açıklamasında bulundu.

Kuntz, son olarak taraftarların desteğiyle hakkında ise "Bir teşekkürü de taraftarlarımıza yapmak istiyorum. Gerçekten çok iyiydiler. Çünkü futbolda deplasmanda oynadığınız bir karşılaşma her zaman evinizde oynuyormuş gibi olmaz. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Salı günü İzmir'de görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Holtz: "Heyecandan zaman zaman sistemimizin dışına çıktık"

Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ise iyi bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncularım maçtan önce biraz heyecanlıydı. Heyecandan zaman zaman sistemimizin dışına çıktık. Penaltıya kadar oyunu dengede tuttuk. Penaltı kararı bizim için acı oldu. Sakat oyuncularımız da vardı ve bu da bizi olumsuz etkiledi. Yediğimiz ilk golden sonra istediklerimizi yapamadık ve mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

LÜKSEMBURG - Lüksemburg-Türkiye maçının ardından
LÜKSEMBURG - Lüksemburg-Türkiye maçının ardından
LÜKSEMBURG - Lüksemburg-Türkiye maçının ardından
LÜKSEMBURG - Lüksemburg-Türkiye maçının ardından
LÜKSEMBURG - Lüksemburg-Türkiye maçının ardından

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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