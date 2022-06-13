CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
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CANLI YAYIN DUYURUSU

13.06.2022 17:45
CANLI YAYIN DUYURUSU

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.


YORUMLAR
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Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi Mehmet Büyükekşi: Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız Mehmet Büyükekşi: Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Büyükekşi, Ahmet Ağaoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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