Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un imza töreni (1)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Portekizli Jorge Jesus'un takımda teknik direktörlüğe getirildiği için mutlu olduklarını söyledi.

Jorge Jesus için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi.

Başkan Ali Koç, "Sezonu bir kez daha istediğimiz noktada bitiremedik. Son haftaların lideri olsak da İsmail hocayla yaşadıklarımız ve sezonu ikinci bitirmemize rağmen hedeflerimizden uzak kaldık. İsmail hocaya teşekkür ediyorum ama asıl teşekkürü yarın kongre önünde hep beraber yapacağız." dedi.

Jesus'la ilk görüşme Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra

Jesus ile ilk görüşmenin Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra gerçekleştiğini, o aşamada hocanın futbol dahi konuşmak istemediğini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Diğer alternatif hocamızla görüşmemiz de her geçen gün daha meyve verir duruma geliyordu. Ama işte bu futbol, yollar bazen değişebiliyor. Nisan ayı itibariyle Jesus'la görüşmelerimiz daha da sıklaştı, arttı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle eski yöneticimiz Emrecan'ın da katkıları olmuştur. Kendisi sık sık Portekiz'e gidip geliyor, oğluyla ilişkileri daha da ilerliyor, biz gidiyoruz geliyoruz ve mayıs ayı başlarına doğru daha soyutlaşmaya başladı. Meğer hocamız Slavia Prag maçından itibaren takımın tüm maçlarını incelemeye, değerlendirmeye başlıyor. Çok sonra haberimiz oldu. Sonuçta kimyamız uyuşuyor.

Hocamızın Fenerbahçe'ye ilgisi, takımın belli süredir şampiyon olamaması, tekrar tarih yazma tutkusu hocamızı çok çok daha çekiyor. Neticede bugün itibariyle dünya çapında veya bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirmenin mutluluğunu, sevincini, güvenini ve geleceğe dair sunduğu umut, ışık her şeyi bir yere koyduğumuz zaman, bugün burada sizlerin karşısında olmaktan, yönetimim, şahsım adına memnunuz."

"Çok fazla talibi vardı"

Fenerbahçe'nin sadece futbolda değil her branşta mutlu sona ulaşacak kapasiteye sahip olduğunu, hocanın başarılı geçmişinin belli olduğunu kaydeden Koç, "Ama en önemlisi 2 puan averaj üstünde olması. Hocamız bizim beklentimizi, hedeflerimizi, şanlı camiamızı biraz tanıması, her şeyi kolaylaştırdı. Çünkü çok fazla talibi vardı, o da kendine has üslubuyla, bize hiç renk vermeden, önündeki fırsatları inceledikten sonra bizlerle olmaya, bizim ülkenin 100. yılında Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmaya karar verdi. Hocamız stadı, kulübümüzü gezdi, Samandıra'ya gitti, orada bir kaç saat zaman harcadı, çok enteresan geri bildirimleri oldu. En önemlisi, Fenerbahçe imkanlarının çok iyi kulüp imkanlarından daha iyi seviyede olduğunu söylemesi." diye konuştu.

Hocanın gözlemlediği şeylerle ilgili pek çok konuda ev ödevi verdiğini ve onların çoğunu ayın 13'üne kadar tamamlamayı arzu ettiklerini aktaran Koç, "Hocamız bir yıl anlaşmak istedi, sebebi gittiği her yerde bir yılla başlaması. Hocamızın şampiyonluk yaşadığı zaman, buraya bağlılığı, hisleri çok daha güçlenecektir. Sonra her gün bir kaç saat toplantı yaptık, önümüzdeki yılın planlamasına dair." ifadesini kullandı.

"Esas coşkuyu sahada alacağımızdan hiç şüphem yok"

Jesus'un eksik bölgeleri ve bu eksik bölgelere en az beşer alternatif istediğini belirten Koç, bu alternatifleri kulübün içinde bulunduğu finansal durumu bilerek istediğini, gerçekçi ulaşabilir isimler istediğini, bunların hiçbirisinin basınla paylaşılmadığını ve yazılan isimlerin bir tanesinin dahi doğru olmadığını söyledi.

Taraftara da seslenerek sosyal medya üzerinden yaptıkları müthiş organizasyon için teşekkür eden Koç, imzayı taraftarın önünde atmak istediklerini ancak şans getirmeyeceğini düşünüp bundan vazgeçtiklerine de işaret etti. Hocanın ilk idmanı taraftarın önünde yapmak istediğini söylediğini de anlatan Koç, "Şov seviyesinde etkinlik yapabilirdik ama gelirken de giderken de mümkün olan en basit şekilde, taraftarı yormayacak, polisleri meşgul etmeyecek bir şekilde yapmaya karar verdik. Esas coşkuyu sahada alacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

"Jesus ikinci yarı en sık oynayan oyuncuların takımda tutulmasını istedi"

Ali Koç, Jesus'un ikinci yarı en sık oynayan oyuncuların takımda tutulmasını istediğini ve takım kadrosunu güçlendirmek için 3-4 yeni transferin gerekli olduğunu söylemesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Kim, Crespo, Rossi hepsine ilgi yüksek. Rossi'yi ve Crespoyu alırken 'nereden buldunuz' demişlerdi. Crespo da Rossi de kendini gösterdi. Kim Min-jae de Pereira'nın bize tavsiyesidir. Kim Min-jae'yi tutmak zor. O da talihsiz bir sakatlık yaşadı ameliyat oldu hafif koşmaya başladı. İnşallah kampa yetişecek. Tutmak için elimizden geleni yapacağız, dünya çapında oyuncu. Bu tarz oyuncular fazla yok. Sadece futbol değil karakter olarak da tam savaşçı biri. Gelen teklifler var bu teklifleri inşallah değerlendirmek durumunda kalmayız." ifadelerini kullandı.

"Hakikaten bizim ayıbımızdır"

Finansal Fair Play konusunda iyi bir noktada olduklarını, temasta bulunduklarını, bu sene geçmiş yıllara nazaran manevra alanlarının çok daha geniş olacağını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Harcama limitlerine gelince; bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonunun bıraktığı iklim var. Hem ekonomik hem de bir şehir odağında dizayn edilen bir futbol yapısından bahsediyoruz. Koskoca 84 milyon kişinin yaşadığı ülkede TFF seçimleri için bir aday var. Bulamıyorsak hakikaten bizim ayıbımızdır. Ama ekonomik açıdan baktığımız zaman harcama limitleri lisans kurulunda olmak istemezdim. Nasıl hesaplayacaklar? Enflasyon, TL'nin durumu, yayıncının daha belirlenmemesi gibi konulardan dolayı onlar nasıl hesaplayacak bilmiyorum. 13 Haziran'da sezonu açacağız.

Yabancı sayısının ne olacağını bilemiyoruz. Harcama limitinin ne olacağın bilmiyorum ve transfer planlamaları yapmak zorundayım. O yüzden 'sevgi limit tanımaz' sloganındaki gibi elimizden geleni yapacağız, onlar rakamları, kuralları belirleyecekler. Hakikaten sizlerin hop oturup hop kalkıyor olması lazım. İçinde bulunduğumuz durum zaten iyi değildi. Bugün geldiği nokta itibarıyla daha kötü durumda. Hiçbir şekilde önümüzü göremiyoruz."

Ali Koç, Jesus'un yurt dışı kampı istemediğini, kamp dönemini Samandıra ve Topuk Yaylası'nda tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.