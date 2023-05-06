Canlı yayında sinirden çılgına dönen Agüero'ya, kullandığı sert ifadeler yüzünden soruşturma açıldı

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Manchester City ve Barcelona'nın eski yıldızı Sergio Agüero, yaptığı Twitch yayınlarıyla binlerce kişiye ulaşıyor. Efsane golcü yine böyle bir yayında yaptıkları nedeniyle başını yaktı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sergio Agüero, Independiente ile Racing arasında oynanan maçta verilen penaltı sonrası oldukça sinirlendi ve maçın hakemine Twitch yayınında küfürler savurdu. AS'ta yer alan habere göre, bu davranışı sonrası eski futbolcu hakkında Sporda Şiddeti Önleme Kurumu soruşturma başlattı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Arjantinli eski futbolcu, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Agüero'ya cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu.