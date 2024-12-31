Cavaliers 7. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Cavaliers 7. Galibiyetini Aldı

Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors'ı 113-95 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

31.12.2024 16:20
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 113-95 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Cavaliers, konuk olduğu Warriors'ı mağlup ederek 32. maçında 28. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ı zafere 25 sayı, 8 asist üreten Darius Garland ve 23 sayı kaydeden Donovan Mitchell taşıdı.

Warriors'ta Stephen Curry 11 sayıda kalırken, kenardan oyuna giren Moses Moody 19 sayı, Jonathan Kuminga 18 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Nuggets, Jokic'in "triple double"ıyla kazandı

Batı Konferansı takımları Utah Jazz ile Denver Nuggets arasındaki karşılaşmada kazanan taraf, 132-121'lik skorla misafir Nuggets oldu.

Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic 36 sayı, 22 ribaunt, 11 asist ve 4 top çalmayla "triple double"a imza attı. Jamal Murray 20 sayı ve 10 asist, Russell Westbrook ise 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve 4 top çalmayla oynadı.

Jazz cephesinde Jordan Clarkson'ın 24 sayı ve 5 ribaunt, Collin Sexton'ın 22 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Chicago Bulls: 108-115 (uzatmada)

Washington Wizards- New York Knicks: 106-126

New Orleans Pelicans- Los Angeles Clippers: 113-116

Utah Jazz-Denver Nuggets: 121-132

Portland Trail Blazers- Philadelphia 76ers: 103-125

Sacramento Kings- Dallas Mavericks: 110-100

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 95-113

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cavaliers 7. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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