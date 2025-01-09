Cavaliers, Thunder'ın serisini sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cavaliers, Thunder'ın serisini sonlandırdı

Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 129-122 yenerek rakibinin 15 maçlık serisini bitirdi.

09.01.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 129-122 yenerek rakibinin 15 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

NBA'de 8 maç yapıldı. Konferanslarının zirvesinde bulunan iki takımın mücadelesinde Cavaliers, Thunder karşısında Jarrett Allen'ın 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist ve Evan Mobley'nin 21 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla galip geldi.

Art arda 11, sezonun 32. galibiyetini alan ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 18 ve Max Strus 17 sayılık katkı sağladı.

Uzun galibiyet serisi sona eren Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Jalen Williams'ın 25 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

Adem Bona'dan 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 3 blok

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 109-103 yendi.

Sezonun 15. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tyrese Maxey 29, Guerschon Yabusele 21 sayı üretti. Adem Bona ise yaklaşık 14 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 3 blokla tamamladı.

Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ta Jared Butler'ın 26 ve Corey Kispert'ın 23 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 109-103

Indiana Pacers- Chicago Bulls: 129-113

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 129-122

New York Knicks- Toronto Raptors: 112-98

Brooklyn Nets- Detroit Pistons: 98-113

New Orleans Pelicans- Portland Trail Blazers: 100-119

Denver Nuggets- Los Angeles Clippers: 126-103

Milwaukee Bucks- San Antonio Spurs: 121-105

Kaynak: AA

Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Philadelphia, Basketbol, Güncel, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Cavaliers, Thunder'ın serisini sonlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:40:03. #1.13#
SON DAKİKA: Cavaliers, Thunder'ın serisini sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.