Cavaliers Üst Üste 13. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Cavaliers Üst Üste 13. Galibiyetini Aldı

Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'i 118-117 mağlup ederek üst üste 13. galibiyetini elde etti.

08.03.2025 10:16
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'i 118-117 mağlup ederek üst üste 13. galibiyetini aldı.

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, evinde ağırladığı Hornets'i Donovan Mitchell'in 24 sayılık performansıyla mağlup etti.

Evan Mobley'in 19 sayı, 10 ribauntluk "double-double" yaptığı Cavaliers'ta, Darius Garland'ın 20 sayılık katkısı sezonun 53. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun 48. yenilgisini alan Hornets'te Miles Bridges'in 46 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Jokic "triple-double"yaptı, Nuggets, Suns'ı 149-141 mağlup etti

Suns'ı evinde ağırlayan Nuggets'ta Nikola Jokic, 31 sayı, 21 ribaunt ve 22 asistle takımını galibiyete taşıdı.

Jokic, NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 ribaunt ve 20 asistle triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

Nuggets'ta Aaron Gordon 27, Christian Braun 25 ve Jamal Murray 19 sayı kaydetti.

Devin Booker'ın 34, Kevin Durant'ın ise 29 sayısı Suns'ın 34. mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar:

Los Angeles Clippers- New York Knicks: 105-95

Denver Nuggets- Phoenix Suns: 149-141

Sacramento Kings- San Antonio Spurs: 127-109

Miami Heat- Minnesota Timberwolves: 104-106

Oklahoma City Thunder- Portland Trail Blazers: 107-89

Toronto Raptors- Utah Jazz: 118-109

Dallas Mavericks- Memphis Grizzlies : 111-122

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 117-118

Kaynak: AA

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