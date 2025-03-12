Cavs, Nets'i Geçerek 15. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Cavs, Nets'i Geçerek 15. Galibiyetini Aldı

Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 109-104 yenerek 15. galibiyetini elde etti.

12.03.2025 11:21
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NBA'de Cleveland Cavaliers evinde oynadığı Brooklyn Nets'i 109-104'lük skorla yendi ve üst üste 15. galibiyetini kazandı.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i 109-104'lük skorla mağlup etti ve üst üste 15, toplamda da 55. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Darius Garland 30 sayı, 8 asist, Jarrett Allen 23 sayı, 13 ribaund ve Evan Mobley de 21 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezonki 43. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Cam Thomas 27 sayı, Cameron Johnson 17 sayı ve Ziaire Williams da 14 sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 109 - Brooklyn Nets: 104

Detroit Pistons: 123 - Washington Wizards: 103

Indiana Pacers: 115 - Milwaukee Bucks: 114

New Orleans Pelicans: 127 - Los Angeles Clippers: 120 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cavs, Nets'i Geçerek 15. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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