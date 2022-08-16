Sokak Basketbolu Turnuvası kayıtları başladı - Son Dakika
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Sokak Basketbolu Turnuvası kayıtları başladı

16.08.2022 12:35
Sokak Basketbolu Turnuvası kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi tarafından 10-11 Eylül tarihleri arasında Aliya İzzetbegoviç parkında düzenlenecek Çayırova Sokak Basketbolu Turnuvası kayıtları başladı.

Çayırova Belediyesi tarafından 10-11 Eylül tarihleri arasında Aliya İzzetbegoviç parkında düzenlenecek Çayırova Sokak Basketbolu Turnuvası kayıtları başladı.

Çayırova'da basketbol heyecanı bu sene de sokağa taşınacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin talimatlarıyla geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne olmuştu. Rekabet ve heyecanın üst seviyeye taşındığı organizasyonda, takımların nefes kesen mücadelelerin yanı sıra, müzik ve çeşitli etkinliklerle sporseverler keyifli bir organizasyona tanıklık etmişti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, basketbola olan yoğun ilgiden dolayı harekete geçerek 10 gün içerisinde Çayırova Belediyesi Basketbol takımını kurdu. 10 günde kurulan takım, başarılı bir sene geçirerek, önce yerel ligden 3. Lige, sonrasında da 3. Ligden 2. Lige yükseldi. Çayırova Belediyesi Basketbol takımının kuruluş kadrosunda, sokak basketbol turnuvasında dikkat çeken oyuncular da yer aldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Bünyamin Çiftçi, basketbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sokak Basketbolu Turnuvası kayıtları başladı - Son Dakika

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