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Çayırova'da basketbol turnvuvası - Son Dakika

Çayırova'da basketbol turnvuvası

20.01.2022 12:53
Çayırova'da basketbol turnvuvası

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, "Okullar Arası 3x3 Basketbol Turnuvası" düzenlendi.

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, "Okullar Arası 3x3 Basketbol Turnuvası" düzenlendi.

Emek Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 12 okul takımı 108 sporcuyla ter döktü. 2009, 2010 ve 2011 doğumlu öğrencilerin kendi yaş kategorilerinde müsabakalara çıktığı organizasyonda toplam 23 takım, grup aşamalı sistemde belirlenen maç fikstürüne göre maçlarını oynadı. Turnuvaya katılan her takıma malzeme desteği hediye edilirken ayrıca şampiyon olan sporculara basketbol topu verildi. Ortaokullar arası basketbol turnuvası 1 gün sürerken, gün sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde başarı elde eden takım ve sporculara kupa ve madalyaları verildi.

2009 doğumlular kategorisinde Güzeltepe Ortaokulu şampiyon olurken, İstiklal Ortaokulu 2'nci ve Metehan Ortaokulu 3'üncü oldu. 2010 doğumlular kategorisinde şampiyonluğu Reysaş Ortaokulu kazandı. Bu kategoride 2'nciliği Güzeltepe Ortaokulu elde ederken, Metehan Ortaokulu 3'üncü olma başarısı gösterdi. 2011 doğumlular kategorisinde ise Metehan Ortaokulu şampiyon olurken, Güzeltepe Ortaokulu ikincilik, Yeni Umut Ortaokulu 3'üncülük elde ederek kupa ve madalyalarını aldılar. Takımı dereceye giren her sporcuya özel olarak basketbol topu hediye edilirken, turnuvaya katılan her okula malzeme desteği verildi. Kupa merasimi sonrası takımlar toplu fotoğraf ile anı ölümsüzleştirdi. - KOCAELİ

Çayırova'da basketbol turnvuvası
Çayırova'da basketbol turnvuvası

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çayırova'da basketbol turnvuvası - Son Dakika Spor


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