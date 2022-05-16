Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ayrıldı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ayrıldı

16.05.2022 22:23
Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'da forma giyen İsveçli defans oyuncusu Rasmus Sebastian Holmen takımdan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'da forma giyen İsveçli defans oyuncusu Rasmus Sebastian Holmen takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rasmus Sebastian Holmen ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.


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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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