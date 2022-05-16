Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile yollarını ayırdı

16.05.2022 17:07
Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, 1 Temmuz 2021'de Willem II takımından kadrosuna kattığı 30 yaşındaki tecrübeli stoper Sebastian Holmen ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rasmus Sebastian Holmen ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor Kick Boks Takımı'ndan 2 dünya şampiyonluğu Çaykur Rizespor Kick Boks Takımı'ndan 2 dünya şampiyonluğu Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı

1 Temmuz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile yollarını ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:53 "Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" iddiasına EGM'den yanıt: Söz konusu iddia gerçeği yansıtmıyor
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement