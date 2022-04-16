ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 3 oyuncuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

16.04.2022 13:11
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kristine Anigwe, Jasmine Thomas ve Yvonne Turner ile yollarını ayırdı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kristine Anigwe, Jasmine Thomas ve Yvonne Turner ile yollarını ayırdı.

Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, yazılı açıklamasında, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası hedefi doğrultusunda kadroya katılan Anigwe, Thomas ve Turner'in, kupa sonrasında planlandığı gibi takımdan ayrıldığını belirtti.

Oyunculara, kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Çevirgen, "Lig şampiyonluğu hedefimizde herhangi bir sapma yok. Bugün ayrılan oyuncularımız Avrupa Kupası'nı almamız durumunda da ligdeki yabancı kontenjanından takımızdan ayrılacaklardı. Bu sebeple şehrimizin, takımımıza olan inancını sürdürmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevirgen, 4'üncü olarak tamamladıkları Avrupa Kupası'nda önemli tecrübe kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk hedefiyle başladığımız Avrupa Kupası maceramızda kupayı alamadığımız için çok üzgünüz. Genç bir organizasyonuz ve çok istediğimiz Avrupa Kupası'nı kazanamasak da önemli tecrübeler çıkardık. Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu hepimizin gurur duyacağı bir noktada bitireceğimize yürekten inanıyoruz. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahip oluşumuz bizi birbirimize daha da kenetliyor."

Çevirgen, özel işleri sebebiyle ABD'ye giden Dewanna Bonner'in de 19 Nisan'da yeniden takıma katılacağını bildirdi.

YORUMLAR
500
Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak Merkezefendi kurtuluş aşkına Merkezefendi kurtuluş aşkına

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 3 oyuncuyla yollarını ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
12:47 "Kebapçı Veysel"in en büyük hayali Türkiye markası olmak: Biz bu işi aşkla, sevgiyle büyüteceğiz
12:42 Adana'da polise silahlı saldırı: Zanlı yakalandı
12:35 Bakan Nebati Amerika yolcusu, 3 önemli toplantıya katılacak
12:32 ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 13:31:51. #1.13#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 3 oyuncuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement