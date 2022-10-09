Yarışmaya katılan Junior C erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden Mehmet Talha Yıldız ; 1000 metreden altın, 1500 metreden gümüş, 500 metreden bronz madalya alarak Junior C kategorisi genel klasmanında 28 sporcu arasından 1. olarak altın madalya ile yarışmayı tamamladı. Junior D kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Defne Çiğdem, 777 metreden bronz madalya alarak Junior D kategorisi genel klasmanında 36 sporcu arasından 4. oldu. Junior D erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden İlyas Karadağ , 1000 metreden bronz madalya alarak Junior D kategorisi genel klasmanında 23 sporcu arasından 4. Olarak yarışı tamamladı.

Kaynak: İHA

Talha Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çek Cumhuriyeti'nde Short Track Danubia -1 yarışmasında madalya yağmuru - Son Dakika

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