Çek Cumhuriyeti'nde Short Track Danubia -1 yarışmasında madalya yağmuru - Son Dakika
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Çek Cumhuriyeti'nde Short Track Danubia -1 yarışmasında madalya yağmuru

09.10.2022 16:23
Çek Cumhuriyeti'nde Short Track Danubia -1 yarışmasında madalya yağmuru

07-09 Ekim 2022 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Benatky nad Jizerou şehrinde düzenlenen Short Track Danubia-1 yarışmasında Türk sporcular 10 madalya kazandı.

07-09 Ekim 2022 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Benatky nad Jizerou şehrinde düzenlenen Short Track Danubia-1 yarışmasında Türk sporcular 10 madalya kazandı.

Çek Cumhuriyeti'nin Benatky nad Jizerou şehrinde 7-9 Ekim tarihleri arasında Short Track Danubia -1 yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan Junior C erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden Mehmet Talha Yıldız; 1000 metreden altın, 1500 metreden gümüş, 500 metreden bronz madalya alarak Junior C kategorisi genel klasmanında 28 sporcu arasından 1. olarak altın madalya ile yarışmayı tamamladı. Junior D kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Defne Çiğdem, 777 metreden bronz madalya alarak Junior D kategorisi genel klasmanında 36 sporcu arasından 4. oldu. Junior D erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden İlyas Karadağ, 1000 metreden bronz madalya alarak Junior D kategorisi genel klasmanında 23 sporcu arasından 4. Olarak yarışı tamamladı.

2000 metre kadınlar bayrak yarışında Aylin Mumcu, Defne Çiğdem ve Derya Karadağ 17 takım arasından bronz madalya almaya hak kazandı. Öte yandan 2000 metre erkekler bayrak yarışında Muhammet Doğukan Erdoğan, Mehmet Talha Yıldız ve İlyas Karadağ 11 takım arasından bronz madalya alarak yarışmayı tamamladı.

Sporcular ülkemize 10 madalya kazandırmanın gururunu yaşadı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Talha Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çek Cumhuriyeti'nde Short Track Danubia -1 yarışmasında madalya yağmuru - Son Dakika

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