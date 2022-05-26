Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti

26.05.2022 09:26
Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 93-80 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 93-80 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 5. karşılaşmayı kazandı. Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Jayson Tatum ise 22 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı.

Heat'te ise Bam Adebayo, 18 sayı, 10 ribaunt üretirken Gabe Vincent ise 15 sayı ile maçı tamamladı.

Sahada 1 dakika 32 saniye kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı ile oynadı.

YORUMLAR
500
Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi
Kaynak: AA

Amerikan Basketbol Ligi, Boston Celtics, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:49:43. #1.11#
SON DAKİKA: Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement