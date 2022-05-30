Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu - Son Dakika
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Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu

30.05.2022 10:01
Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu

Boston Celtics, Miami Heat'i 100-96 yenerek Doğu Konferansı finalinde seriyi 4-3 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

Boston Celtics, Miami Heat'i 100-96 yenerek Doğu Konferansı finalinde seriyi 4-3 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 7. karşılaşmayı kazandı ve NBA finaline adını yazdırdı.

Boston Celtics'te maçın en skorer oyuncusu Jayson Tatum, 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle galibiyette başrol oynadı.

Celtics'te Jaylen Brown ile Marcus Smart 24'er sayı attı.

Heat'te ise Jimmy Butler'ın 35 sayısı Bam Adebayo'nun 25 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Miami Heat'te oynayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, maçta süre almadı.

Boston Celtics, Golden State Warriors ile NBA finalinde karşılaşacak.

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Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı Miami Heat, Jimmy Butler'ın 47 sayısıyla seriyi final maçına taşıdı
Kaynak: AA

Amerikan Basketbol Ligi, Boston Celtics, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Celtics, NBA finaline yükselerek Warriors'ın rakibi oldu - Son Dakika


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