Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu

29.05.2022 12:35
Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monako'daki yarışta 11. oldu.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monako'daki yarışta 11. oldu.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarışa 20. sırada başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, 42 tur sonunda damalı bayrağı 11. sırada gördü.

Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, ART takımından Fransız Theo Pourchaire ikinci, Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips üçüncülük elde etti.

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Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 sprint yarışında 12. oldu Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 sprint yarışında 12. oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Bölükbaşı, Monako'daki F2 yarışında 11. oldu - Son Dakika
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