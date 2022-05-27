Cenk Ergün, Galatasaray'da her iki başkan adayına de eşit mesafede Açıklaması - Son Dakika
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Cenk Ergün, Galatasaray'da her iki başkan adayına de eşit mesafede Açıklaması

27.05.2022 20:50
Cenk Ergün, Galatasaray'da her iki başkan adayına de eşit mesafede Açıklaması

Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda iki başkan adayına da eşit mesafede olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda iki başkan adayına da eşit mesafede olduğunu belirtti.

Cenk Ergün yazılı açıklamasında, kongre sürecinde adının teknik direktör arayışları ve transfer haberlerinde yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu vurgulayarak, "Aksi takdirde gündemle ilgili yaratılan bu durumun, uzun vadede Galatasaray'a zarar vereceğine inanıyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan asılsız transfer dedikodularının bu aşamada Galatasaray'ımızın hiçbir unsuruna yarar sağlamayacağını düşünmekteyim." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a hizmet benim için gurur kaynağıdır." diyen Ergün, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a olan sevgim ve bağımla birlikte, her zaman onur duyduğum geçmiş hizmet dönemlerim, geçmişten bugüne aldığım Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte profesyonel olarak resmi bir görevimin ve resmi bir sıfatımın olmadığının altını özellikle çizmek isterim. Bilgi, birikim ve deneyimlerimi, gerektiği anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı bu vesile ile ifade ederim."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cenk Ergün, Galatasaray'da her iki başkan adayına de eşit mesafede Açıklaması - Son Dakika


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