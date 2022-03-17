Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi

17.03.2022 01:08

Çeyrek finale adını yazdırmak için kıyasıya mücadele eden takımlardan Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi. Böylece İspanyollar adını çeyrek finale yazdırdı.

Juventus ile Villarreal, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Allianz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Juventus ise Devler Ligi'ne son 16 turunda veda ederek büyük bir şok yaşadı.

VILLAREAL SON DAKİKALARDA AÇILDI

Uzun süre 0-0 giden karşılaşmada 78. dakikada Moreno penaltıdan Villarreal'i öne geçirirken, 85. dakikada Pau Torres farkı 2'ye yükseltti. 90+2. dakikada ise Danjuma penaltıdan skoru belirleyen isim oldu. İtalyan devi Juventus sahasında büyük bir şok yaşarken, Villareal çeyrek final biletini cebine koyan ekip oldu.

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Son Dakika Spor Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi - Son Dakika
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