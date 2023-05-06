Kümede kalma mücadelesi bitti, Chelsea aylar sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in devi Chelsea, kabustan kurtuldu. 11 Mart'tan bu yana çıktığı 9 maçı da kazanamayan Londra takımı, Bournemouth'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Chelsea'nin gollerini 9. dakikada Conor Gallagher, 82. dakikada Benoit Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix atarken, ev sahibi ekibin tek golü 21. dakikada Matias Vina'dan geldi.
Puanını 42'ye çıkartan Chelsea, bu galibiyetle Premier Lig'de kalmayı garantiledi.
Frank Lampard, Chelsea'nin başında bu sezonki ilk galibiyetine Bournemouth karşısında ulaştı.
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