Kümede kalma mücadelesi bitti, Chelsea aylar sonra kazandı - Son Dakika
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Kümede kalma mücadelesi bitti, Chelsea aylar sonra kazandı

06.05.2023 21:02

Bournemouth'u 3-1 yenen Chelsea'nin 9 maçlık galibiyet hasreti son buldu. Puanını 42'ye yükselten Londra ekibi, Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

İngiltere Premier Lig'in devi Chelsea, kabustan kurtuldu. 11 Mart'tan bu yana çıktığı 9 maçı da kazanamayan Londra takımı, Bournemouth'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

SON DAKİKALARDA GELEN ZAFER

Chelsea'nin gollerini 9. dakikada Conor Gallagher, 82. dakikada Benoit Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix atarken, ev sahibi ekibin tek golü 21. dakikada Matias Vina'dan geldi.

Küme düşmeyecekler! Chelsea aylar sonra maç kazandı

LİGDE KALDILAR

Puanını 42'ye çıkartan Chelsea, bu galibiyetle Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

LAMPARD'IN İLK GALİBİYETİ

Frank Lampard, Chelsea'nin başında bu sezonki ilk galibiyetine Bournemouth karşısında ulaştı.

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Frank Lampard, Chelsea, Spor, Son Dakika

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