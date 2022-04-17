Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi

17.04.2022 20:34
Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi

Chelsea, Crystal Palace'ı 2-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası finalinde Liverpool'un rakibi oldu.

Chelsea, Crystal Palace'ı 2-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası finalinde Liverpool'un rakibi oldu.

Kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile turnuvada finalden ötesini göremeyen Crystal Palace, yarı finalde karşılaştı.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçı, Loftus-Cheek'in 65 ve Mount'ın 76. dakikadaki golleriyle Chelsea kazandı.

Chelsea, 14 Mayıs'ta yapılacak finalde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

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İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Liverpool İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Liverpool

Liverpool, England, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika


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