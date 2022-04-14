Çiğli Belediyespor 3. Lig'e kenetlendi - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta fırtına gibi bir sezon geçirerek şampiyon olan Çiğli Belediyespor, 18-22 Nisan tarihleri arasında Burdur'da başlayacak bölge finalleri hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Tek devreli lig usulü gerçekleştirilecek Play-Off maçlarının ilkini 18 Nisan Pazartesi günü Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grubu şampiyon olarak tamamlayan Belediye Bolvadin Termal Spor ile oynayacak olan Çiğli Belediyespor'da hazırlıklar devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Çiğli Belediyespor Yönetim Kurulu son antrenmanı tesislerde takip ederek takıma moral verdi. Grup finallerinin ikinci müsabakasını 22 Nisan Cuma günü Aydın temsilcisi Efeler Spor ile oynayacak kırmızı-siyahlılar, kendisi gibi gruplarını zirvede tamamlayan iki rakibini geride bırakarak 2012 yılında kıl payı kaçırdığı 3. Lig'e deneyimli teknik direktör İmam Aydemir yönetiminde "Merhaba" demeye hazırlanıyor.

Başkan Gümrükçü: "Çiğli tek yürek"

Çiğli Belediyespor'un bu yıl 3. Lig hedefine ulaşacağına inandığını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çok güzel bir sezon geçirdik. 16 maçta 14 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile grubumuzu şampiyon tamamladık. Bu güzel sezonu Burdur'da 3. Lig ile taçlandıracağımıza canı gönülden inanıyorum. Takımımızın antrenmanını ziyaret ederek destek ziyaretinde bulunduk. Taraftarlarımız her zaman yanımızdaydı. Burdur'da da omuz omuza vererek hayalini kurduğumuz 3. Lig'e hep birlikte merhaba diyeceğiz" dedi. - İZMİR