Cihat Arslan: "Öne geçseydik direnebilirdik" - Son Dakika
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Cihat Arslan: "Öne geçseydik direnebilirdik"

19.04.2022 00:05
Cihat Arslan: "Öne geçseydik direnebilirdik"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Belki oyunu tutma adına öne geçseydik direnebilirdik.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Belki oyunu tutma adına öne geçseydik direnebilirdik. Golü yiyince direncimiz kayboldu. Direnmekten çok takım kendi halinde kaldı. 120 saniye 2 gol yedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "İki tane hedefi gerçekleştiremeyen takımın karşılaşmasıydı. Galatasaray, Avrupa'da, ligde, Türkiye Kupası'nda istediği sonuçları alamadı. Biz de maalesef farklı bir ligde oynayacağız. Direnmeye çalışıyoruz. 5 hafta kaldı. Takımı motive etmeye çalışıyoruz. İdmandan vazgeçen oyuncuları içeriye katmaya çalışıyoruz. Kolay bir durum değil. Galatasaray daha önce skor bulabilirdi. Bizim çok net bir iki tane pozisyonu var. Belki oyunu tutma adına öne geçseydik direnebilirdik. Golü yiyince direncimiz kayboldu. Direnmekten çok takım kendi halinde kaldı. 120 saniye 2 gol yedik. Galatasaray özelinde, Galatasaray'a eskiden hizmet etmiş, bu formayı giyen biri olarak geçmişle bugünü kavga ederse en fazla zararı gelecek görürmüş. Hem Galatasaray hem bizim adımıza kongresi var. Camiaların bütünleşip o bizim Avrupa'da şahlanan Galatasaray'ı inşa etmesini temenni ediyorum. Bizim de yeni bir ligde yeni bir inşa yapmamız lazım. Seneye oynayacağımız ligi kabullenmeyen oyuncular olabilir. Tetteh ve Mustafa gününde olsaydı golü bulabilirdik. Kenan'ın vermiş olduğu mücadele beni çok mutlu etti. Ertaç kararını ben verdim. Ertaç çok şey kattı. Kaptanlık yaptık. Seneyi inşa ederken yeni oyunculara da şans vermemiz gerekiyordu. Ertaç bizi diğer oyuncular gibi bizi bırakıp gitmedi" diye konuştu. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cihat Arslan: 'Öne geçseydik direnebilirdik' - Son Dakika


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