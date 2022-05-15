Cizreli milli sporcu Baran Çelik, wushuda Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Cizreli milli sporcu Baran Çelik, wushuda Avrupa Şampiyonu oldu

15.05.2022 13:32
Cizreli milli sporcu Baran Çelik, wushuda Avrupa Şampiyonu oldu

Bulgaristan'da yapılan Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın final maçında rakibini nakavt yaparak yenen Cizre Fen Lisesi öğrencisi Baran Çelik, altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Bulgaristan'da yapılan Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın final maçında rakibini nakavt yaparak yenen Cizre Fen Lisesi öğrencisi Baran Çelik, altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Mart ayında düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 75 kiloda birinci olan Cizreli Milli Sporcu Baran Çelik, Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Kemer'de yapılan hazırlıkların ardından milli takım antrenörleri ile Bulgaristan'da altın madalya için ringe çıktı. Çelik, 75 kiloda mücadele ettiği Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın Final Müsabakasında Sırbistanlı rakibini teknik nakavtla yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Şampiyon genç sporcu Çelik, elde ettiği başarıyı tüm Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi. Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonası'na çok sıkı bir hazırlık programı ile çalıştıklarını belirten Antrenör Cudi Çelik, "Şampiyonada başarıya gitmek için elimizden gelen her gayreti gösterip genç sporcumuza gerekli teknik bilgileri vererek iyi bir şekilde motive ettik. Müsabaka öncesi kendisine moral vererek onu ringe gönderdik ve sporcumuzda bizleri mahcup etmedi. Kendisine verdiğimiz taktikleri birebir uygulayarak Sırbistanlı rakibini teknik nakavt ile yenerek hem altın madalyanın sahibi oldu, hem de Avrupa Gençler Wushu Kung Fu Şampiyonu oldu. Büyük bir sevinç yaşadık. Genç sporcumuzun ilk defa katıldığı bir şampiyonadan altın madalya alıp, Avrupa Şampiyonu olması bizlere büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cizreli milli sporcu Baran Çelik, wushuda Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika


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