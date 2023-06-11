MMA Yıldızı Connor McGregor, NBA finalinde maskotu hastanelik etti - Son Dakika
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MMA Yıldızı Connor McGregor, NBA finalinde maskotu hastanelik etti

11.06.2023 15:53

Miami Heat-Denver Nuggets NBA final serisi 4. maçında MMA yıldızı Connor McGregor, gösteri için parkeye çıktı ve Heat'in maskotuna tek yumrukla saldırdı. Maskot, yumruklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ağrı kesici verildi. McGregor ise olayın ardından eleştirilerin hedefi oldu.

NBA final serisinde bir skeç için parkeye çıkan MMA yıldızı Connor McGregor, maskotu hastanelik etti. Cuma günü Miami'de oynanan Miami Heat- Denver Nuggets NBA final serisi 4. maçında McGregor, gösteri için parkeye çıktı.

HASTANELİK OLDU

McGregor, gösteri için sahneye çıkan Heat'in maskotuna yumruk attı. Tek yumrukla yere yığılan Burnie, McGregor'dan bir darbe daha aldı.

NBA maçına giden McGregor'dan skandal hareket! Maskotu hastanelik etti

AĞRI KESİCİ VERİLDİ

Maskot, yumruklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede ağrı kesici verildi ve gözlem altında tutuldu. Ardından evine gönderildiği öğrenildi.

YORUMLAR (1)
  • Fehmi Gullu: Buna daha önce ders verilmişti hatırlayanlar bilir Cevap Yaz 45 0 Yayından Kaldır
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