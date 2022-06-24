Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu

24.06.2022 16:31

- Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar nedeni ile yapılamayan rafting sporunun yeniden canlanması için çalışmalar başladı.

- Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu

ARTVİN - Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar nedeni ile yapılamayan rafting sporunun yeniden canlanması için çalışmalar başladı.

Artvin'de bulunan Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar nedeniyle uzun yıllardır yapılamayan rafting sporunun yeniden canlanması için çalışma başlatıldı. Kentte heyecan uyandıran bu çalışma öncesi rafting ve kanayla ilgilenen sporcular, Deriner Barajı ile Borçka Barajı havzasında bulunan 4 kilometrelik parkurda deneme yaptılar.

Uzun yıllar sonunda botlarını Çoruh Nehri'ne indiren sporcular, bu heyecanı tekrardan yaşarken Artvin Valisi Yılmaz Doruk, parkurun sonunda raftingcileri karşıladı.

Yılmaz Doruk: "Şehrin içindeyiz ama şehrin dışındaki atmosferi yaşıyoruz"

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, geçmişte kentte 'Kaledibi' olarak adlandırılan noktadan Çoruh Nehri üzerinden Batum'a teknelerle yük taşındığını söyledi.

Borçka Barajı yapıldıktan sonra baraj gölünde değişik aktiviteler yapılmak için iskeleler yapıldığını kaydeden Doruk, "Biz şu anda Kaledibi iskelesindeyiz. Önümüzdeki günlerde Borçka Barajı gövdesindeki İbrikli İskelesinden Artvin Şehir girişindeki Kaledebi iskelesine kadar ki alanda teknelerle turlarımız olacak. Yanı başımızda Artvin kalemiz var. Burası adeta turizm destinasyon noktası haline geldi. Yanı başımızda zeytinlikler var. Bazalt kayalıklar var. Esasında biz şehrin içindeyiz ama şehrin dışındaki atmosferi yaşıyoruz. Otantik güzle bir ortam" dedi.

Barajlar yapılmadan önce Çoruh nehrinin rafting tutkunların gözde mekanlarının başında geldiğini belirten Doruk, " Barajlar yapıldıktan sonra farklı sporlar gündeme geldi. Şimdi burada rafting yapan arkadaşlarımızın deneme çalışmaları vardı. Deriner Barajı ile Borçka barajı arasında rafting yaptılar. Sporcularımız bu parkurdan son derece keyif altı. Turizm için safari dediğimiz tarzda keyifli bir bölge olduğunu gördük" diye konuştu.

Hamza Dereci: "Artvin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip"

Rize'den gelerek Çoruh nehrinde rafting yapan Hamza Dereci, parkurun kalitesi ve adrenalin kalitesi ölçmek için rafting yaptıklarını söyledi.

Parkurun adrenalin için değil ama safari için çok ideal bir yer olduğunu kaydeden Dereci, "Ziyaretçiler yorulmadan Çoruh nehri üzerinde, eşsiz bir doğa seyri ile keyifli bir rafting yapabilir. Vadi çok güzel. Sportif amaçlı faaliyetler başlayınca turizme de kazandırılacaktır. Artvin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Parkur safari anlamında çok iyi. Görsel bir şölen var. Bir tarafı şehir merkezi bir tarafı el değmemiş bozulmamış doğa. Şuan merkezde olmamıza rağmen çevreyi izlediğimizde bir dağın ortasında yalnız kalmış gibi hissediyoruz. Gelen turistler için oldukça keyifli bir rota" diye konuştu.

Suat Çelik: "Rafting botumuzu suya indirdik güzel sonuçlar aldık"

Artvin Valiliği turizm koordinatörü Suat Çelik ise, "Kentte yapılan barajlar sonrası sona ermiş olduğunu düşündüğümüz rafting sporunu yeniden canlandırabilir miyiz diye bir çalıma içindeyiz. Sporla ilgilenen arkadaşlarımız geldi. Rafting botumuzla suyu denedik. Güzle sonuçlar elde ettik. Bizde bu sporun devamını getirebilmek için bir eğitim parkuru yapmayı düşünüyoruz. Eğitim parkuru ile turizmi birleştirip İbriklideki iskeleyi kullanarak su sporlarını hayata geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Çoruh Nehri'nde iki baraj arasındaki parkurda rafting gösterisi Çoruh Nehri'nde iki baraj arasındaki parkurda rafting gösterisi Bodrog Nehri'nde temizlik çalışması Bodrog Nehri'nde temizlik çalışması
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:43:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement