Çorum'a Yeni Güreş Eğitim Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çorum'a Yeni Güreş Eğitim Merkezi

Çorum\'a Yeni Güreş Eğitim Merkezi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, devam eden Güreş Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Merkez, güreşle ilgili eğitimlerin verileceği alanlar ve konaklama imkanı sunacak.

06.01.2025 16:28  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yapımı devam eden Güreş Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Çorum Belediyesi'nin önemli spor yatırımlarından birisi olan Güreş Eğitim Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Aşgın, ata sporu güreşte Çorum'un önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Şehrimizi güreş alanında Adil Candemir, Mahmut Atalay, Tevfik Kış, Hamit Kaplan, Nazmi Avluca gibi isimler başarıyla temsil etti. Yeni dönemde de güreşçilerimiz birçok başarıya imza attı. Ata sporumuzu geliştirmek ve yeni dünya şampiyonları yetiştirmek için şehrimize çok kampsalı bir Güreş Eğitim Merkezi kazandırıyoruz. Merkezimiz içerisinde eğitim sınıfları, etüt salonları yer alıyor. Güreşçilerimiz bu salonlarda hem güreşle ilgili eğitim alabilecekler hem de okul derslerine çalışabilecekler. 22 konaklama odası yer alan merkezimizde 66 sporcumuz konaklayabilecek. Çorum'u spor şehri olma konusunda emin adımlarla yürüyoruz. Yaptığımız spor yatırımları bunun en büyük göstergesidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın desteklediği proje tamamlandığında, eski stadyum yanında yer alan güreş merkezi yıkılacak ve bu alan Millet Bahçesi'ne katılacak" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum'a Yeni Güreş Eğitim Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 18:00:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'a Yeni Güreş Eğitim Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.