Çorum\'a Yeni Güreş Eğitim Merkezi

Spor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yapımı devam eden Güreş Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Çorum Belediyesi'nin önemli spor yatırımlarından birisi olan Güreş Eğitim Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Aşgın, ata sporu güreşte Çorum'un önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Şehrimizi güreş alanında Adil Candemir, Mahmut Atalay, Tevfik Kış, Hamit Kaplan, Nazmi Avluca gibi isimler başarıyla temsil etti. Yeni dönemde de güreşçilerimiz birçok başarıya imza attı. Ata sporumuzu geliştirmek ve yeni dünya şampiyonları yetiştirmek için şehrimize çok kampsalı bir Güreş Eğitim Merkezi kazandırıyoruz. Merkezimiz içerisinde eğitim sınıfları, etüt salonları yer alıyor. Güreşçilerimiz bu salonlarda hem güreşle ilgili eğitim alabilecekler hem de okul derslerine çalışabilecekler. 22 konaklama odası yer alan merkezimizde 66 sporcumuz konaklayabilecek. Çorum'u spor şehri olma konusunda emin adımlarla yürüyoruz. Yaptığımız spor yatırımları bunun en büyük göstergesidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın desteklediği proje tamamlandığında, eski stadyum yanında yer alan güreş merkezi yıkılacak ve bu alan Millet Bahçesi'ne katılacak" dedi. - KASTAMONU