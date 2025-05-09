Couvra ve Açıkalın Finalde

Couvra liderliği bırakmadı, Açıkalın final raunduna kaldı

Leon Açıkalın'dan gururlandıran başarı

Doğukan DEMİRKIRDI - Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), - DÜNYANIN en önemli golfçülerini Antalya'da buluşturan Turkish Airlines Open'da ikinci günü Fransız oyuncu Martin Couvra lider tamamladı.

8-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Golf Sahasında Türk Havayolları sponsorluğu ile Türkiye Golf Federasyonu ve PGA European Tour işbirliğiyle düzenlenen, Avrupa'nın en büyük golf turnuva serisinin Türkiye bacağı olan Turkish Airlines Open 2025 turnuvasında, ilk iki günlük eleme aşamasını başarıyla geçen profesyonel Türk sporcu Leon Açıkalın ise tarih yazdı.

Toplam 2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvanın ilk günü sonunda Güney Afrikalı Robin Williams ve Alman Tiger Christensen ile zirveyi paylaşan genç oyuncu ikinci raundu 66 vuruşla (-5) bitirerek toplamda 131 vuruşla (-11) tek başına liderliğe yükseldi. DP Dünya Turu'nda bu sezon katıldığı dokuz turnuvanın üçünde (Hainan Klasik-5, Katar Masters-T5, Bahreyn Şampiyonası-T4) ilk beşe girmeyi başaran 22 yaşındaki Couvra, Belek'te kariyerinin en önemli kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Çinli Haotong Li ile birlikte 65 (-6) oynayarak günün en iyi skorunu üreten Güney Afrikalı Wilco Nienaber toplamda 133 vuruşla (-8) Couvra'nın iki vuruş gerisinde ikinci sırayı aldı. Bu yıl sekizinci kez düzenlenen Turkish Airlines Open'da daha önce iki kez ikincilikte kalan (2016, 2018) Li ise üçüncü güne lider Couvra'nın üç vuruş gerisinde (134) başlayacak. Organizasyonda ilk günün liderlerinden Güney Afrikalı Robin Williams ve Alman Tiger Christensen ile İngiliz Todd Clements, Alman Paul Yannik Paul toplamda 135 vuruşla (-7) dördüncü sırada günü tamamladı. 13 oyuncunun beş vuruş fark ile sıralandığı Turkish Airlines Open'da şampiyonluk mücadelesi D-Smart ve D-Smart Go ekranlarından naklen yayınlanmaya devam ediyor.

LEON AÇIKALIN'DAN TARİHİ BAŞARI

DP Dünya Turu'nda sezonun Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open'da sahaya çıkan yedi Türk oyuncudan biri olan Leon Açıkalın, Türk golf tarihinin en önemli başarılarından birini yakaladı. Daha önce üç kez amatör olarak bu turnuvaya katılan Açıkalın ikinci raundu 69 vuruşla (-2) bitirerek son iki raundda mücadele edecek 66 oyuncu arasına girdi. Golf hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Açıkalın, Turkish Airlines Open'da bunu başaran ilk golfçü olarak tarihe geçti.

Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunu yaptığı GoTürkiye, Bilyana Golf, Süral Su, Anadolu Hastanesi ve Golf International'ın destek verdiği organizasyon 11 Mayıs Pazar günü sona erecek. Turnuvayı şampiyon olarak bitiren golfçü 467 bin 500 dolarlık (yaklaşık 18 milyon 59 bin TL) büyük ödülün sahibi olacak.