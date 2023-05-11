Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında çıkan haberlere Ronaldo'nun annesi daha fazla sessiz kalamadı: Bu haberler yalan

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde kötü günler geçirdiği iddia edilmişti. Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Aveiro iddialara cevap verdi.

"ÇIKAN HABERLERİN HEPSİ YALAN"

Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 8 yıllık birlikteliklerinin biteceği iddiasını Portekizli yıldızın annesi Maria Dolores Aveiro yalanladı. Aveiro yaptığı açıklamada, "Tüm çiftler tartışır. Çıkan haberlerin hepsi yalan." ifadelerini kullandı.

DUDAK DUDAĞA POZ PAYLAŞMIŞTI

Çıkan iddialardan bir süre sonra Cristiano Ronaldo, 580 milyon takipçili hesabından sevgilisi Georgina Rodriguez ile dudak dudağa fotoğrafını paylaşmıştı.