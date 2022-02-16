Üye Girişi
Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada - Son Dakika

Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada

16.02.2022 14:38

2009 yılından bu yana tecavüz suçlamasıyla yargılanan Cristiano Ronaldo hakkında tutuklama kararının imzalandığı ileri sürüldü. Gelişmeler merakla bekleniyor.

2009 yılında Kathryn Mayorga adlı kadına tecavüz ettiği iddiaları ile gündeme gelen Cristiano Ronaldo hayranlarını büyük bir şoka uğratmıştı. Ajansspor'un The Sun'dan aktardığı habere göre; star futbolcunun tecavüz suçlaması yüzünden tutuklanacağını, fakat üst düzey bir yetkilinin buna engel olduğu belirtildi.

Cristiano Ronaldo hakkında tutuklama kararının imzalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

KARAR İMZALANMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 12 Haziran 2009 tarihinde Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiaları ile gündeme gelmişti. Aktarılan bilgilere göre iddiaların ortaya atıldığı dönemde polis elinde yeterli kanıt olduğunu düşünerek Ronaldo'yu tecavüz suçlaması ile tutuklayacaktı. Hatta ünlü futbolcunun tutuklanması için bir tutuklama kararı imzalanmıştı. Fakat üst düzey bir yetkili olaya müdahale ederek yeterli kanıt olmadığı gerekçesi ile Ronaldo'nun tutuklanmasını engellemişti.

Cristiano Ronaldo hakkında tutuklama kararının imzalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

TUTUKLAMA EMRİ İPTAL

Bu üst düzey yetkili kişi Clark County Bölge Savcısı Steve Wolfson idi. Wolfson, ellerinde Ronaldo'yu tutuklamak için yeterli kanıt olduğunu düşünen polisleri durdurmuş ve ünlü futbolcuyu tutuklamak için yeterli kanıtın olmadığını söyleyerek tutuklama emrini iptal etmişti.

RIZASI VAR

Tecavüz iddiaları ile gündeme gelen Cristiano Ronaldo Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiğine dair çıkan iddiaları kesin bir dil ile yalanlamıştı. 12 Haziran 2009'da Palms Hotel and Casino'da Kathryn Mayorga ile görüntülenen ünlü futbolcu Mayorga ile birlikte olduğunu kabul etmiş fakat yaşanan bu birlikteliğin iki tarafın da rızası ile gerçekleştiğini söylemişti.

SUS PAYI VERDİ

Tecavüz iddiaların ardından Cristiano Ronaldo'nun avukatı ünlü yıldızın Kathryn Mayorga ile anlaşarak Mayorga'ya sus payı olarak 276 bin Strelin ödediğini kabul etmişti.

YORUMLAR
500

Kathryn Mayorga, Cristiano, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:40 FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
14:27 Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi
14:26 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?
14:22 Deva lideri Ali Babacan: Koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar!
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!
14:10 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik faturaları için: Kabine toplantısında görüşüp açıklama yapacağız
14:07 Ipsos CEO'su Gedik: En büyük ittifak yüzde 80'le ekonomiden memnun olmayanların ittifakı
14:03 Abdurrahim Albayrak'tan "Geri dön" çağrısına olumsuz yanıt
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:48:01. #1.12#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement