Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası etabında, Arçelik Sailing Team Muğla'nın Bodrum ilçesi varış noktasına ilk gelen ekip oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı çerçevesinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda Arçelik Sailing Team, Bodrum'da varış noktasına ulaşan ilk tekne oldu.

Ekip, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'a ulaşarak Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandı. Varış noktasına ikinci olarak varan tekne ise Rusya'dan Courrier du Coeur oldu.

Bodrum'a ilk ulaşan teknenin kaptanı ve dümencisi Deniz Fıçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 21.5 saatte ulaştık. Rüzgarlar oldukça değişkendi, çok stabil esmedi. Sürekli değişti, birkaç yerde çok fazla durduk kalktık. Oldukça yorucu geçti. Bizim takımız 12 kişiden oluşuyor ve ekibimizde 3 kadın yelkencimiz var" dedi.

Sailing Team'in yelkencilerinden Yasemin Bayrak da 4 yıldır yelken sporu yaptığını dile getirerek, "Zorlu ama çok keyifliydi. Biz rüzgarın düşük olmasını bekliyorduk. Pek çok yerde takılıp kaldık ama çoğu tekneye göre daha hızlı atlattık" diye konuştu.

Ödül töreni Bodrum Kalesi'nde

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni 28 Mayıs Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi'nde olacak. Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek törende kazanan takımlara ödülleri takdim edilecek. - MUĞLA