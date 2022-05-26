SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı - Son Dakika
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SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı

26.05.2022 15:15

SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştıFırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda Bodrum'da varış noktasına ulaşan ilk tekne Arçelik Sailing Team oldu.

SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı

Fırat AKAY/ BODRUM, (DHA) - Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda Bodrum'da varış noktasına ulaşan ilk tekne Arçelik Sailing Team oldu. Yaklaşık 21 saat 25 dakika süren zorlu etabın artından Turgutreis'e ulaşan ekip büyük bir sevinç yaşadı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışın Marmaris ile Bodrum arasındaki 190 millik ilk etabı olan Halikarnas Kupası'nın startı dün verildi. 14 farklı ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapılan yarışlar renkli görüntülerle başladı. Farklı sınıflarda düzenlenen yarışta Arçelik Sailing Team, Bodrum'da varış noktasına ulaşan ilk tekne oldu. Ekip, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'a ulaşarak Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandı. Varış noktasına ikinci olarak varan tekne ise Rusya'dan Courrier du Coeur oldu. Yarışlar 27 Mayıs'ta Bodrum'da sona erecek. 28 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile Halikarnas Kupası'nın kazananları kupalarına kavuşacak.

İlk etapta birinci olan teknenin kaptanı ve dümencisi Deniz Fıçı, "Yaklaşık 21.5 saatte ulaştık. Rüzgarlar oldukça değişkendi, çok stabil esmedi. Sürekli değişti, birkaç yerde çok fazla durduk kalktık. Oldukça yorucu geçti. Bizim takımızı 12 kişiden oluşuyor ve ekibimizde 3 kadın yelkencimiz var" dedi.

Yelkencilerden Yasemin Bayrak ise "Zorlu ama çok keyifliydi bir taraftan. Biz rüzgarın düşük olmasını bekliyorduk. Pek çok yerde takılıp kaldık ama çoğu tekneye göre daha hızlı atlattık" diye konuştu.

SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı

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Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları yarın Marmaris'te start alacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları yarın Marmaris'te start alacak
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı - Son Dakika
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