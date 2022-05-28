SPOR Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası ödül töreniyle sona erdi

Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası ödül töreniyle sona erdi

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA) - Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası ödül töreniyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı olan Halikarnas Kupası yarışlarının ödül töreni Muğla Bodrum'da yapıldı. Dereceye giren sporcular kupalarına kavuşurken, ödül töreninde unutulmaz anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışın Marmaris ile Bodrum arasındaki 190 millik ilk etabı olan Halikarnas Kupası'nın startı 25 Mayıs'ta Marmaris'ten verildi. 14 farklı ülkeden, 40 tekne, 400 sporcunun katılımıyla yapılan yarışlar renkli görüntülerle başladı. Zorlu mücadelenin ardından yarışlar dün Bodrum'da sona erdi.

ÖDÜL TÖRENİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Yarışların ardından Bodrum Kalesi'nde ödül töreni düzenlendi. Tören öncesi yelkenciler ve il protokolü kokteylde bir araya geldi. Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ile idari amirler, yelkenciler ve çok sayıda sporsever katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Geleneksel halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende protokol konuşmalarının ardından dereceye giren yelkencilere kupaları takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Yıllarca bizler Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili ama yüzmede ama su sporlarında neden başarılar elde edemiyoruz diye hayıflandık, durduk. Bunun yolunun uluslararası organizasyonlardan, bunun yolunun Anadolu'da yüzme havuzlarını çoğaltmaktan, bunun yolunun yatta yelkende, kanoda, kürekte birçok organizasyonu yerli ve ulusal olarak yapmaktan geçtiğini görmemiz biraz zaman aldı. Ülkemiz uluslararası organizasyonlar cenneti, bu anlamda her türlü denizde ve karada yeterli imkana sahip bu imkanları da tüm dünya ve Avrupa ile birlikte kullanmak ve sporun fair play ruhunu hep birlikte yaşamak adına kararlı ve bu alanda önemli adımlar atılıyor" dedi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı henüz 3'üncü yılında olmasına rağmen gerçekten büyük bir işbirliğiyle bugün hayalleri olan uluslararası alanda prestij sahibi olma noktasına gelmiştir. Bu hususta buraya gelirken başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisi çok iyi bir denizci ve kaptan olan başımız ne zaman sıkışsa bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı sayın Dr. Bekir Kırat'lıya, her konuda güçlü desteklerini hissettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bizlerle bizzat ilgilenen ve destek veren Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, bizi Muğla sevdalısı yapan Muğla Valimiz Orhan Tavlı'ya, her an süreci takip ederek bize yol gösteren Spor Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Baykan'a en samimi minnet duygularımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, farklı kategorilerde 1'inci olan takımlar ise şu şekilde sıralandı:

IRC MAXI: Arçelik Sailing Team

IRC 0: Leshiy

IRC 1: Wings Of Oz Racing

IRC 2: Fenerbahçe Doğuş Yelken

IRC 3: Silverline Cygnus

IRC 4: Gelecek İçin Yelken Açıyoruz

GEZGİN A: The Swiss Express Sailors

GEZGİN B: Orion Yelken

GEZGİN C: Taxi Yelken Takımı