Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa'dan başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa'dan başladı

14.04.2022 10:33

- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa'dan başladı Manisa'dan başlayıp Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tamamlanacak olan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. Etabı 160 sporcunun katılımıyla Manisa Valiliği önünden başladı.

- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa'dan başladı

MANİSA - Manisa'dan başlayıp Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tamamlanacak olan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. Etabı 160 sporcunun katılımıyla Manisa Valiliği önünden başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. Etabı Manisa'dan start verdi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile beraber Manisa protokolü tarafından başlangıç bayrağı sallanırken, Manisa Valiliği önünden başlayan etap, Ayvalık'ta sona erecek. 161 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşen 5. etap sürüşü, 192 kilometrelik parkurdan oluşuyor. Yarışçıların Balıkesir'in Ayvalık ilçesine 14.30 civarında ulaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa'dan başladı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa'dan başladı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa'dan başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 5. Etabı Manisa'dan başladı - Son Dakika


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