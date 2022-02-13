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Dallas Açık'ta tenis tarihinin "tie-break" rekoru kırıldı - Son Dakika

Dallas Açık'ta tenis tarihinin "tie-break" rekoru kırıldı

13.02.2022 16:41
Dallas Açık'ta tenis tarihinin "tie-break" rekoru kırıldı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Dallas Açık'ta, Reilly Opelka ile John Isner arasındaki maç, en uzun "tie-break" rekoruyla tenis tarihine geçti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Dallas Açık'ta, Reilly Opelka ile John Isner arasındaki maç, en uzun "tie-break" rekoruyla tenis tarihine geçti.

İki ABD'li sporcunun karşı karşıya geldiği yarı final mücadelesinde ilk seti 7-6 alan Opelka, ikinci setin "tie-break"inde de rakibine 24-22 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Opelka ve Isner, 1990 yılında başlayan ATP Tur tarihinde puan olarak en uzun "tie-break" rekorunu kırdı. Maçta 39 kez "ace"lerden puan bulan Opelka, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1991 yılından bu yana iki setli maçlarda en çok "ace" atan tenisçi oldu.

24 yaşındaki Opelka, finalde Jenson Brooksby ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dallas Açık'ta tenis tarihinin 'tie-break' rekoru kırıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dallas Açık'ta tenis tarihinin "tie-break" rekoru kırıldı - Son Dakika
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