Daniele Russo: "Kale önünde daha net olabilirdik" - Son Dakika
Üye Girişi

Daniele Russo: "Kale önünde daha net olabilirdik"

04.04.2022 23:26

- Daniele Russo: "Kale önünde daha net olabilirdik" Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kale önünde net vuruşlar yapabilecekleri bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

- Daniele Russo: "Kale önünde daha net olabilirdik"

HATAY - Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kale önünde net vuruşlar yapabilecekleri bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Süper Lig'in 31. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da Yardımcı Antrenör Daniele Russo, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Russo, çok iyi hazırlandıklarını ve futbolcularını tebrik ettiğini belirterek, "Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı ve performanslarından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Baktığınızda iyi bir takım ve teknik direktöre karşı onların evinde böyle bir performans sergiledik. 6-7 tane pozisyona girdik belki de daha fazla ama kalecileri de kendisini aştı ve bizde daha net olabilirdik o pozisyonlarda. Galip gelemediğimiz için tabi ki üzgünüz ve bu şekilde evimize dönüyoruz. Bazı pozisyonlar oluyor ki maçı kazandırabilir, kaybettiredebilir. O yüzden baktığınızda yaklaşımımızdan dolayı çocuklarımızı tebrik etmek istiyoruz. Çünkü çok iyi hazırlandılar ve çok zor bir maçta kendi performanslarını sergilediler. Sadece kale önünde daha net olabilirdik. O yüzden bu puanla evimize dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Daniele Russo: Kale önünde daha net olabilirdik
Daniele Russo: Kale önünde daha net olabilirdik
Daniele Russo: Kale önünde daha net olabilirdik

YORUMLAR
500
Bu bulguları önemseyin, alerjik astımın habercisi olabilir Bu bulguları önemseyin, alerjik astımın habercisi olabilir Akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yandı Akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Daniele Russo: 'Kale önünde daha net olabilirdik' - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 00:00:52. #1.12#
SON DAKİKA: Daniele Russo: "Kale önünde daha net olabilirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement